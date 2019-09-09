AK Parti Kızılcahamam Teşkilatından aşure

AK Parti Kızılcahamam İlçe Teşkilatınca Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

İlçe binası önünde düzenlenen etkinliğe, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, Kadın Kolları Başkanı Merve Koçak, Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Barun, yaptığı açıklamada, Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, bereket ve paylaşımın simgesi olması adına vatandaşlara aşure ikramında bulunduklarını, gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Daha sonra Belediye Başkanı Süleyman Acar aşure ikramında bulunarak, vatandaşlarla görüştü.