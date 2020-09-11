AK Parti Mersin İl Gençlik Kollarından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti Mersin İl Gençlik Kolları, katıldığı bir televizyon programında imam hatip okullarında okuyan ve mezun olanlar hakkında söylediği sözlerle ilgili Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Işık, Mersin Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, imam hatip liselerinin Türkiye'deki genel eğitim sisteminin bir parçası olduğunu söyledi.

Bu liselerin gün geçtikçe halkın yoğun ilgisini ve beğenisini kazandığını ifade eden Işık, imam hatip liselerinden mezun olanların Türkiye'nin birlik, beraberlik, asayiş, kalkınma, ahlaki davranış ihtiyaçlarına önemli katkılar sağladığını kaydetti.

İmam hatip liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış çirkin ve algı ile her daim

mücadele edeceklerini aktaran Işık, şöyle devam etti:

"Bizler AK Parti Mersin Gençlik Kolları olarak, imam hatip lisesi mezunları, mensupları

ve imam hatip liselerine yürekten bağlı gençler olarak ne imam hatip liselerini ne de imam

hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız. Kimsenin Türkiye'nin güzide

okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz.

Yine bilinmesini isteriz ki, imam hatip liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen,

mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı

olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir."