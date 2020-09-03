AK Parti Milletvekili Uğur'dan köy ziyaretleri - Son Dakika

AK Parti Burdur Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Yasin Uğur, köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Milletvekili Uğur, köy ziyaretleri kapsamında Bucak ilçesindeki Ürkütlü köyünde pazar yerinde vatandaşlarla buluştu.

Toplantıda vatandaşların tek tek dertlerini dinleyen Uğur, yapılması gereken talepleri not aldı. Uğur, toplantının ardından köyde bir şehit ailesini de ziyaret etti.

"Vatandaşlarımızın dertlerine çözüm arıyoruz"

Daha sonra evinin bahçesinde pekmez kaynatan bir kadına da yardım eden Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerde sorunları dinleyerek yapımı planlanan yatırımları da takip ettiğini söyledi.

Tarlada mahsulünü toplayan vatandaşlara da zaman zaman yardım ederek sohbet ettiklerini dile getiren Uğur, "Bütün hemşehrilerimizle bire bir ilgilenmeye gayret ediyoruz. Bu iş samimiyet işi. Siz samimi olduğunuzda, insanımız da size çok samimi davranıyor. Bizlere dertlerini sıkıntılarını söylüyor. Bizler de vatandaşlarımızın dertlerine çözüm arıyoruz." diye konuştu.