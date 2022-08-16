Marmara Depremi'nin 23. yılı - Son Dakika
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Marmara Depremi'nin 23. yılı

16.08.2022 15:53
Marmara Depremi'nin 23. yılı

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tever, mesajında, aradan geçen 23 yılda yaraların sarılmış olmasına karşın acıların azalmadığı ve hayatını kaybeden vatandaşların unutulmadığını belirtti.

Deprem gerçeğine karşı toplum olarak her zaman hazır olunması gerektiğine işaret eden Tever, "Burada en önemli husus, depremle yaşayabilmeyi öğrenmek, yapı stoklarımızı, evlerimizi ve iş yerlerimizi depreme dayanıklı hale getirmektir. Yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojinin imkanlarını kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımız ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman depreme hazırlıklı olmamız ve yaşanan bu büyük acıdan ders çıkarmamız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"Tekrarlanmaması için tedbirlerin artması gerekir"

Serdivan Belediye Başkanı Alemdar da depremin acısını hala yüreklerinde hissettiklerini kaydetti.

Depremi unutmamakla birlikte yaşanılan tarifsiz acıların bir daha tekrarlanmaması için tedbirlerin arttırılması gerektiğine değinen Alemdar, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileklerini iletti.

"Şehir yapı stoğunun güvenliği depreme karşı sağlanmalı"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ ise depreme hazırlık ve gerekli önlemlerin alınması konusunu her zaman gündemlerinde tuttuklarını ifade etti.

Kentsel dönüşüm ve deprem eylem planlarının yapılması konusundaki görüşlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya özen gösterdiklerini aktaran Altuğ, yapıların, büyük oranda inşa sürecinde yaşanan olumsuzluklar ve hatalardan kaynaklı hasar gördüğünün tespit edildiğini belirtti.

SATSO olarak kurumsal yetki ve sorumlulukları dahilinde oda bünyesinde inşaat, müteahhitlik, mimarlık ve mühendislik sektörü temsilcilerinin talebiyle beton değerlerinin araştırılması amacıyla "Beton Araştırma Komisyonu" kurduklarını bildiren Altuğ, komisyon raporunu kamuoyuyla paylaşarak farkındalık oluşturduklarını anlattı.

Altuğ, şehir yapı stoğunun depreme karşı güvenliğinin sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Depremi'nin 23. yılı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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