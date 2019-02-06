Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tarihle Yüzleşme İddiasındaki Fransa'nın Öncelikle Benin, Burkina Faso,...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tarihle Yüzleşme İddiasındaki Fransa'nın Öncelikle Benin, Burkina Faso,...

29 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tarihle yüzleşme iddiasındaki Fransa'nın öncelikle Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine, Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus ve Çad'da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmesi gerekmektedir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tarihle yüzleşme iddiasındaki Fransa'nın öncelikle Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine, Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus ve Çad'da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmesi gerekmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:30 Kaynak: AA

Burkina, Benin, Fransa, Politika
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