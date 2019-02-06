AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tarihle Yüzleşme İddiasındaki Fransa'nın Öncelikle Benin, Burkina Faso,...
29 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tarihle yüzleşme iddiasındaki Fransa'nın öncelikle Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine, Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus ve Çad'da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmesi gerekmektedir.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:30 Kaynak: AA
Fransa'nın 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etmesine İlk Tepki: Şiddetle Kınıyoruz
Ünlü Şarkıcı Çelik'ten Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Evliyken Başka Birisine İlgi Duydum
Fransa'nın 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etmesine Bir Tepki de Kılıçdaroğlu'ndan: Şiddetle Kınıyoruz
AK Parti'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Sözde Ermeni Soykırımı ile İlgili Kararına Sert Tepki