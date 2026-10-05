AK Parti tarihinde bir ilk! Cemil Tugay, çarşamba günü transfer olacak iddiası - Son Dakika
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AK Parti tarihinde bir ilk! Cemil Tugay, çarşamba günü transfer olacak iddiası

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AK Parti tarihinde bir ilk! Cemil Tugay, çarşamba günü transfer olacak iddiası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, beraberindeki bazı ilçe belediye başkanlarıyla birlikte çarşamba günü AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor. Kulislerdeki bu beklentinin resmiyet kazanması durumunda AK Parti, siyasi tarihinde ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini devralmış olacak.

Yerel seçimlerin ardından siyasi partiler arası geçiş hareketliliği hız kesmeden sürerken, bugüne kadar 102 belediye başkanının katıldığı AK Parti'de yeni bir katılım dalgası öngörülüyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ROZET TAKACAK İDDİASI

Türkiye gazetesindeki habere göre; Çarşamba günü parti genel merkezinde düzenlenecek grup toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın parti rozetini takacağı iddia ediliyor.

AK PARTİ TARİHİNDE BİR İLK

Bu olası geçiş, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana İzmir'de büyükşehir düzeyinde ilk kez iktidar olması anlamını taşıyor. Yakın zamanda İzmir ölçeğindeki bir diğer katılım, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti saflarına geçmesiyle gerçekleşmişti.

TUGAY'DAN 'İŞTEN ÇIKARMA' SORUSUNA YANIT

Parti değişikliği iddiaları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Başkan Cemil Tugay bir vatandaşın sosyal medya üzerinden yönelttiği soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Bir kullanıcının, "AK Parti’ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Tugay, çalışanların görevlerini yerine getirdikleri sürece herhangi bir sorun yaşamayacaklarını ifade etti.

AK Parti tarihinde bir ilk! Cemil Tugay, çarşamba günü transfer olacak iddiası

İş disiplini vurgusu yapan Tugay, "Çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiç kimseye hiçbir şey olmaz." değerlendirmesinde bulundu. Tugay'ın bu açıklamasında AK Parti iddiasını yalanlaması dikkat çekti.

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SON DAKİKA: AK Parti tarihinde bir ilk! Cemil Tugay, çarşamba günü transfer olacak iddiası - Son Dakika
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