AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel'den Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu'na ziyaret - Son Dakika

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Yel, yaptığı yazılı açıklamada, kentin sorunlarını Uraloğlu'na ilettiğini belirtti.

Uraloğlu'na misafirperverliği için teşekkür eden Yel, şunları kaydetti:

"Tekirdağ- Muratlı,Karıştıran yolunun yapımı, Kumbağ-Tekirdağ- Malkara yolu projesinin yaz aylarında tamamlanması, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi içinde yer alan Şarköy bağlantı yolunun yapılması, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Karayolları 18. Şube Şefliğine ait yerin halka açık Millet Bahçesi yapılabilmesi için Süleymanpaşa Belediyesine devrinin yapılması, Kapaklı ilçesindeki Yıldızkent Kavşağı Projesi ile ilgili işlemlerin hızlandırılarak bir an önce yapılması, karayolları ağında bulunan kentin diğer projeleri ile ilgili de ihtiyaç talep ve sorunlarını ilettik."