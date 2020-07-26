AK Parti Van İl Başkanlığı yeni üye çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanlığı başlattığı yeni üye kayıtları ve saha çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla çalışmalarını yoğunlaştıran AK Parti Van İl Başkanlığı, ilçe ana kademe ile kadın ve gençlik kolları üyeleriyle şehrin çeşitli bölgelerinde esnafı ziyaret etti.

AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Mehmet Tuğrul, yaptığı açıklamada, kentte çalınmadık kapı bırakmamayı amaçladıklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana toplumla bütünleşmek için büyük bir çaba içinde olduklarını belirten Tuğrul, "İlçelerde ve mahallelerde, vatandaşlarla bir araya gelerek hükümetimizin yaptığı hizmetleri anlatmaya çalışıyoruz. Onların sorunlarını dinliyoruz. İl Başkanımız Kayhan Türkmenoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalardan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Partimizin 2023 hedeflerini ilimizde yerine getirmek için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz." diye konuştu.