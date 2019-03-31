AK Parti ve Hdp'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Oylarını Kullandı

AK Parti
'nin Van
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Takva
ile HDP Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan
ve Mustafa Avcı
oylarını kullandı.
HDP'nin Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan, İpekyolu
ilçesindeki Kazım Karabekir Anadolu Lisesi
'nde 2118 No'lu saldıkta, Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Mustafa Avcı ise Edremit ilçesindeki Hilmi Irak
ilk ve Ortaokulu'nda 1230 No'lu sandıkta oylarını kullandı. Ertan, seçim sürecinde çalışan, emek veren herkese teşekkür ederek, "Barışa, kardeşliğe, adalete vesile olsun. Bütün kadınlar, bütün çocuklar için oyumu kullanıyorum. Demokrasinin, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin olduğu daha güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Bugün oyumuzu bu temennilerle kullandık. Güzel bir geleceği hep birlikte başaralım istiyoruz. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.
'TAKVA, OYUNU KULLANDI'
AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva ise, oyunu Edremit ilçesindeki Şehit Jandarma
Pilot Yüzbaşı Yusuf Turgut
İlkokulu'nda 1046 No'lu sandıkta kullandı. Takva, seçimin, memlekete, Van'a ve halka hayır getirmesini diledi. - Van