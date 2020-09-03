Ak Partiye geçen Kozluk Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye yeni katılan 31 Belediye Başkanı ile görüştüğü toplantıda konuşan Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren ilçenin kalkınmasında öncelikli olan başlıca sorunlarını anlatıp destek istedi.

Toplantıda Eren, 16 aylık mali verilerle ilgili cumhurbaşkanını bir sunup yaptıktan sonra işçilerin içerideki alacakları ve sonraki süreçte işçi maaşlarının düzenli bir şekilde ödenmesi noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 7 dakikalık sunum yaptı. Konuşmasında yukarı Kozluk'ta 400 veya 300 konutluk bir TOKİ projelerinin olduğunu bu projenin hazırlık aşamasına geldiğini, bu projenin tarihi eski Kozluk'u canlandıracağını, esnaf kardeşlerimizin mağduriyetlerinin giderileceğini ve eski Kozluk ilçesinin tıpkı 30 yıl önceki canlılığına kavuşturacaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanına bu projeyle ova ve ekili tarım arazilerinin çarpık kentleşmeden kurtaracaklarını da ifade etti. Yine bu proje bağlamında millet parkının yanı sıra cami, hastane, okul gibi sosyal tesislerinde bu projenin içerisinde yer alacağını ifade etti. Ayrıca belediyenin makine ikmal bünyesinde çalışacak araç gereç eksiklerini de dile getirdi. Eren, "Bizler seçilmiş belediye başkanları olarak, hiçbir zaman bireysel çıkarlarımızı toplumun çıkarlarının önüne koymamalıyız. İnanıyorum ki halka hizmet ve gönül kazanma noktasında başarılı çalışmalar yaparsak bizlerin önünde hiçbir ideoloji duramaz. Yeter ki niyetimiz halis ve temiz olsun" dedi. - BATMAN