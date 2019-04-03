Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Göreve Başladı

AK Parti'den Akçakale Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yalçınkaya, göreve bugün başladı. Yalçınkaya; beraberinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık ve kalabalık grupla belediye binası girişinde belediye personeli tarafından karşılandı. Başkan Yalçınkaya, tek tek tüm personelle tokalaştık dan sonra, beraberindeki kalabalık grup ile binaya giriş yaptı.

YALÇINKAYA'DAN BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, hizmette yeni bir dönemin başladığını söyleyerek; "Akçakale halkı değişim dedi. Çok meşakkatli bir seçim sürecinin ardından bu gün mazbatamızı alarak göreve başladık. İlçemiz için çok güzel hizmetler yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Özellikle buradan şunu da belirtmek istiyorum, sosyal medya hesapları üzerinden bizlerin taraftarıymış gibi sağa sola hakaret ederek paylaşımlarda bulunanlardan selamı ve sabahı 5 yıl boyunca keserim. Biz burada belli bir ailenin veya aşiretin değil tüm Akçakale'nin belediye başkanıyız. Kimseyi kırmadan incitmeden güzel hizmetler yapmaya çalışacağız. Gerek milletvekilimiz gerek teşkilatımızla uyum içerisinde çalışıp ilçemizi çok daha iyi yerlere taşıyacağız." Dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ise yaptığı açıklamada; "Bu gün Akçakale'de yeni bir çağ açıldı.Milletimiz ve halkımız değişim dedi. Bu değişimi de bu gün burada gerçekleştiriyoruz. Tüm hemşerilerime başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan olmak üzere bizlere sahip çıktığınız için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Mehmet Yalçınkaya ile birlikte Akçakale'deki hizmetler daha da artacak. İlçemiz daha da güzelleşecek. Bizlerde ayrım gayrım yok bizler hep birlikte Akçakale'yiz." Dedi.

Akçakale AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Yıldık; "Sabah itibari ile ilçe seçimkurulumuzdan Mehmet Yalçınkaya adına ilçe başkanı olarak mazbatamızı almış bulunmaktayız. Ben bu mazbatayı önce Akçakale halkı adına daha sonra Sayın Mehmet Yalçınkaya adına aldım. Allah hayırlı uğurlu etsin." Dedi.

Daha sonra Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya berberindeki heyetle birlikte makam odasına geçti. Başkan Yalçınkaya hafta içi mesai saatleri içerinde tebrikleri kabul etmeye devam edecek.