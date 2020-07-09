Akçakoca'da gençlere "minyatür satranç" alanı kuruldu - Son Dakika

Akçakoca'da gençlere "minyatür satranç" alanı kuruldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Satranç Federasyonu Akçakoca İlçe Temsilciliği ve belediyenin iş birliğiyle gençlere zeka oyunlarını sevdirmek için liman içinde minyatür satranç oyun alanı kuruldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Satranç Federasyonu Akçakoca İlçe Temsilciliği ve belediyenin iş birliğiyle gençlere zeka oyunlarını sevdirmek için liman içinde minyatür satranç oyun alanı kuruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu


Gençlere satrancı sevdirmek ve boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulan minyatür satranç alanının açılışı yapıldı. Açılışta ilk müsabaka, Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve öğrenci Atilla Akbaş arasında yapıldı.

15 dakika süren müsabakayı kazanan Başkan Yanmaz, rakibini de güzel oyunu için tebrik etti.


Yanmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin bu tür zeka oyunlarıyla beyinlerini geliştirebilmesi için belediye olarak her zaman destek vereceklerini söyledi.


Satranç Federasyonu Akçakoca İlçe Temsilcisi Hayrettin Atban da Başkan Yanmaz'la el ele vererek çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akçakoca'da gençlere 'minyatür satranç' alanı kuruldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 07:33 İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme 00:16 Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon 23:03 Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
19:10
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 19:40:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akçakoca'da gençlere "minyatür satranç" alanı kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]