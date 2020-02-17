Akçakoca'dan kısa kısa - Son Dakika
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Akçakoca'dan kısa kısa

7 saat önce

Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı ziyaret etti.

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Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Yanmaz'a çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaret, fotoğraf çekimiyle son buldu.

Başkan Yanmaz'a ziyaret


O Tur Bu Tur Turizm Seyahat Acentesi Genel Müdürü Ömer Özcan, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı ziyaret etti.

2017 yılından bu yana Düzce ve Akçakoca'nın tanıtımı için çalışmalar yapan A grubu turizm seyahat acentesi O Tur Bu Tur Turizm, Akçakoca ve Düzce genelinin kültürel, tarihi ve turistik yerlerinin tanıtım çalışmaları ile ilgili olarak Başkan Yanmaz'a bilgi verdi.

2020 yılında gerçekleştirecekleri projelerle ilgili çalışmalar hakkında Başkan Yanmaz ile bir araya gelen Ömer Özcan, Akçakoca'da gerçekleştirilecek turistik faaliyetlerle ilgili istişarede bulundu.


Yapılan görüşme sonrası Ömer Özcan tarafından Başkan Yanmaz ve eşi Nursen Yanmaz'a hediye takdiminde bulunuldu.

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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