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Oyuncu Ahmet Civan Canova (67) bir süredir akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Civan Canova 20 Ağustos'ta hastanede hayatını kaybetti. Civan Canova için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de töreni düzenlendi. Törenin ardından, Civan Canova'nın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı cenaze namazı için Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Öğlen vakti kılınan cenaze namazına sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Cenaze namazının ardından Civan Canova Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA

Zincirlikuyu, Civan Canova, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › CİVAN CANOVA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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