CİVAN CANOVA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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CİVAN CANOVA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

23.08.2022 14:51

AKCİĞER rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Civan Canova Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

AKCİĞER rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Civan Canova Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu Ahmet Civan Canova (67) bir süredir akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Civan Canova 20 Ağustos'ta hastanede hayatını kaybetti. Civan Canova için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de töreni düzenlendi. Törenin ardından, Civan Canova'nın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı cenaze namazı için Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Öğlen vakti kılınan cenaze namazına sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Cenaze namazının ardından Civan Canova Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

"37 YILLIK ARKADAŞIMDI, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Cenazeye katılan oyuncu Tuna Arman "Çiçek Taksi dizisinde uzun yıllar birlikte çalıştık. 1985'te ilk tiyatroya adım attığımda o oyuncuydu ben dansçıydım o şekilde tanışmıştık. 37 yıllık arkadaşımdı çok üzgünüm. Gerçekten insan olan biri öldü" dedi. Civan Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun "Civan çok iyi bir insandı. Çok özel bir ruhtu. Eminim bütün eserleri yaşayacaktır. Çok şanslı bir coğrafyayız, Civan Canova gibi biri geldi geçti bu dünyadan. Çok özel bir insandı" diye konuştu.

Görüntü dökümü----------------------Cenazeden detaylar Gelenlerden detaylar Sırasıyla Tuna Arman ile röportaj Açelya Akkoyun ile röportaj Cenaze namazı Naaşın götürülüşüGenel ve detaylar


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Zincirlikuyu, Civan Canova, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CİVAN CANOVA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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