Akhisarspor'a hayat veren üçlük

TFF 1'inci Lig'de 3 ay ara verilen sezonun yeniden start aldığı ilk haftada yaşadığı 12 koronavirüs vakasıyla sarsılıp moral bozukluğuyla çıktığı Altay deplasmanını kaybeden Akhisarspor, Cesar Grup Ümraniyespor'u genç forveti Bertuğ'un 87'nci dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederken 3 puandan çok daha fazlasını kazandı. Sezon başında 3'üncü Lig ekibi Şile Yıldızspor'dan transfer edilip maçta Hadzic'in yerine 67'nci dakikada oyuna dahil olan 23 yaşındaki Bertuğ, Akhisar formasıyla kaydettiği ilk golle takımına hayat verdi.

Yaşadığı kabus gibi günlerin ardından, maça, son yapılan 3 koronavirüs testleri negatif çıkmasına rağmen Futbol Federasyonu'ndan sahaya çıkmak için onay alamayan teknik direktör Yılmaz Vural, futbolcular Burhan, Ergin, Vrsajevic, sakat Muhammet Reis, Alperen, Hasan Ali ile cezalı Cocalic'ten yoksun çıkan Akigo, alınan 3 puanla Süper Lig yarışına tutundu.

Bu galibiyetle 48 puana ulaşarak Play-Off hattındaki yerini son anda koruyan yeşil-siyahlılar, son 4 maç öncesi ikinci sıradaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un 5 puan gerisinde yer alıp direkt Süper Lig umutlarını da az da olsa canlı tuttu. Son haftaların yoğun programla oynanacağı ligde perşembe günü İstanbulspor deplasmanına çıkacak Akhisarspor'da Rotman ve Musa Nizam cezalı duruma düştü.

YILMAZ VURAL VE FUTBOLCULAR İÇİN GÖZLER TFF'DE

Akhisarspor, Altay maçı öncesi 19 Haziran'da yapılan koronavirüs testleri pozitif sonuçlanan teknik direktör Yılmaz Vural ve futbolcular Burhan Eşer Ergin Keleş ile Vrsajevic'e ardından yapılan 3 test negatif sonuçlanmasına rağmen henüz izin alamazken, halen TFF'nin kararını bekliyor. Akigo'da ilk test pozitif çıkınca bir süre hastanede karantina altında kalan Vural ve futbolcular, ardından testlerin negatif çıkmasıyla taburcu olup takıma katıldı. Futbolcular ve Vural'ın geçen hafta salı, perşembe ve cuma günü yapılan testleri negatif çıkarken TFF'ye Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün değiştirilmesi başvurusu yapan Akhisar, sonuç alamadı.

TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı protokole göre takımlardaki koronavirüs vakalarında 14 günlük karantina sürecinin tamamlanması ve bu dönemde iki negatif test arasında 5 günlük süre olması zorunlu tutuluyor. Sezonun Süper Lig yarışında hayati öneme sahip son haftalarında teknik patronu ve 3 önemli futbolcusundan yararlanamayan Akhisarspor yönetimi, karantina sürecinin sonraki testler negatif olmasına rağmen TFF tarafından 14 gün olarak belirlenmesine anlam veremediklerini, bu konuda haklarını arayacaklarını ve 2 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da yapılacak İstanbulspor maçında Yılmaz Vural ve 3 futbolcunun yer alması için tekrar başvuru yaptıklarını bildirdi. Henüz 14 günlük süreci tamamlamayan Akhisarlılar, talimat değişmezse perşembe de sahada olmayacak.