Akif Aksoy güven tazeledi - Son Dakika

Akif Aksoy güven tazeledi
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Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin 15. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Akif Aksoy yeniden başkan seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:33 Kaynak: İHA
Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin 15. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Akif Aksoy yeniden başkan seçildi.
Makine Mühendisleri Odası'nın 15. Olağan Genel Kurulu'nda 2 liste yarıştı. Kurulda yapılan seçimlerde kullanılan oyların 688'ini alan mevcut başkan Akif Aksoy yeniden başkan seçildi. Diğer başkan adayı İlyas Çürüttü ise 383 oy aldı. - KAYSERİ
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