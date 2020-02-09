Akif Aksoy güven tazeledi - Son Dakika
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Akif Aksoy güven tazeledi

6 saat önce

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin 15. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Akif Aksoy yeniden başkan seçildi.

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Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin 15. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Akif Aksoy yeniden başkan seçildi.


Makine Mühendisleri Odası'nın 15. Olağan Genel Kurulu'nda 2 liste yarıştı. Kurulda yapılan seçimlerde kullanılan oyların 688'ini alan mevcut başkan Akif Aksoy yeniden başkan seçildi. Diğer başkan adayı İlyas Çürüttü ise 383 oy aldı. - KAYSERİ

Makine Mühendisleri Odası, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:33 Kaynak: İHA
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