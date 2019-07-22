Akılalmaz kazadan sağ kurtuldular
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Muğla'da kamyon dorsesinin altına giren otomobilin tavan bölümü tamamen yok olurken, araçta bulunan iki kişi kazayı yaralı olarak atlattı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:30 Kaynak: İHA
'da kamyon dorsesinin altına giren otomobilin tavan bölümü tamamen yok olurken, araçta bulunan iki kişi kazayı yaralı olarak atlattı.
Milas- Söke
karayolu Dibekdere Mahallesi yol kavşağında 34 BOS 778 plakalı otomobil 35 ADV 328 plakalı kamyonunun dorsesinin altına girdi. Araçta bulunan iki kişi araç içinde sıkıştı.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil ambulansı, Büyükşehir Milas İtfaiye
Grup Amirliği AKS ekipleri ve trafik ekipleri sevk edildi. Kamyonun dorsesine sıkışan araç içinde bulunan Aysu Tufan ve Batuhan Tufan isimli vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından aracın üst bölümü kesilerek sıkıştıkları yenden kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildiler.
Yaralılar Milas Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı. - MUĞLA
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