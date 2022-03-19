Akıllı Telefonunuzu Mahveden 5 Kötü Alışkanlık - Son Dakika

Bu günlerde, akıllı telefonların sadece birkaç ay sonra modası geçmiş gibi geliyor. Telefonunuz bir yükseltme için hazır olduğunda, birkaç ay içinde mağazalarda yeni bir sürüm çıkacaktır. Mevcut her yeni telefonu satın almak dışında, telefonunuzun mümkün olduğunca uzun süre güncel kalmasını nasıl sağlarsınız? "Planlı eskitme"ye inansanız da inanmasanız da, kendi kötü alışkanlıklarınızın zaman içinde telefonunuza yavaş yavaş zarar verme ihtimali yüksektir. İşte kaçınılması gereken bazı şeyler.

1. Ucuz Kablolar Almak (ve Onları Kötü Kullanmak)

Telefonunuzu yok edebileceğiniz en patlayıcı yolla başlayalım: ucuz, markasız şarj kabloları. Anker gibi güvenilir üreticilerden veya Made For iPhone sertifikasını taşıyanlardan bahsetmiyorum, köşe mağazada 1 dolara bulduğunuz isimsiz USB kablolarından bahsediyorum.

Bu kabloların çoğu cihazınıza kalıcı olarak zarar verebilir veya daha kötüsü sizi yangın veya elektrik çarpması riskine sokar. Kısa vadeli tasarruflara değmez: Şarj cihazlarınızı bilinen bir markadan satın alın.

Ardından, kaliteli kablolara sahip olduğunuzda, bunlara özen gösterin. Bunları kötüye kullanırsanız, kendi içinde yangın tehlikesi olan iç kabloların yıpranmasına neden olabilirsiniz. Bu nedenle, kablolarınızı çok sıkı sarmayı bırakın ve kablodan duvardan dışarı çekmekten kaçının—düzgünce fişten çekin. Başka bir pil patlamasının kurbanı olarak akşam haberlerine çıkmak istemezsiniz.

2. Bir Kılıf (veya İyi Bir Garanti) Kullanmamak

Ekranı çatlamış veya kırılmış kaç kişi tanıyorsunuz? Hepimiz bunun bize olmayacağını düşünüyoruz... olana kadar. Kılıfsız bir telefonun daha temiz görünümünü tercih edebilirsiniz, ancak bu riske değmez; küçük çizikler ve darbeler bile yapısal bütünlüğü bozabilir ve büyük ölçekli hasarı daha olası hale getirebilir. Sadece bu değil, aynı zamanda bu küçük hasarlar, telefonunuzu yükseltmek istediğinizde telefonun yeniden satış değerini bozabilir.

Jony Ive aşkına, telefonunuzu bir kılıfta saklayın! Kenarında "dudak" bulunan iyi bir kılıf idealdir ve sağlam bir ekran koruyucu da iyi bir fikirdir (çünkü hayır, ekranınız çizilmeye karşı dayanıklı değildir). Silk, Spigen, Speck ve OtterBox gibi markalar, sağlam, zaman içinde test edilmiş koruma için başlamak için iyi yerlerdir.

Kesinlikle kılıfsız takılacağım diyorsanız, kaza olursa onarımlar için ödeme yapmaya hazır olun. ve bu kazaların beklediğinizden daha sık gerçekleştiğini fark ederseniz, örneğin yılda bir kez, o zaman AppleCare+, SquareTrade veya Zagg Protect gibi bir sigorta planı için başlıca adaysınız demektir. Pahalıdırlar (ve bu sigorta planlarında bile onarımlar ücretsiz değildir), ancak özellikle beceriksizseniz ve bir kılıf kullanmıyorsanız, buna değer olabilir.

3. Pilinizi Çok Sık Boşaltma

Telefon pilleri zamanla bozulur; birkaç yıl sonra maksimum pil ömrü, cihazların yeni olduğu zamanki kadar yüksek olmayacak. Bunlar kaçınılmazdır, ancak kötü alışkanlıklar bu bozulmayı hızlandırabilir ve pilinizi daha erken bitirebilir. Bunu önlemek için, düzenli, yüzeysel deşarjlar gerçekleştirmeli ve telefonunuzu ölmeden önce şarj etmelisiniz; her zaman %0'a düşürmek istemezsiniz. Gece boyunca şarj etme veya dondurucuya koyma konusunda endişelenmeyin (bu efsane nasıl başladı?). Sadece pili %30'un üzerinde tutmaya çalışın, sensörleri kalibre etmek için ara sıra boşalmasına izin verin ve pilinizi mümkün olduğunca uzun süre sağlıklı tutacaksınız.

4. Çok Fazla Sualtı Selfisi

Bazı reklamların söylediğinin aksine, gerçekten "su geçirmez" telefon diye bir şey yoktur. (Sony Xperia fiyaskosunu hatırlıyor musunuz?) Bazı cihazlar suya diğerlerinden daha dayanıklı olabilir, ancak suyun içeri girme ihtimali her zaman vardır ve cihazınızı suya ne kadar çok maruz bırakırsanız, direncini o kadar düşürürsünüz. Bu nedenle, cihazınız IP67 veya IP68 olarak derecelendirilmiş olsa bile, suda idareli kullanın. Telefonunuza hemen zarar vermeyebilir, ancak zamanla ve tekrar tekrar maruz kalındığında, sadece belanızı arıyorsunuzdur.

5. İyi Güvenlik Uygulamama

Çok fazla insan, hızlı tatmin için güvenliği rüzgara atmak için hızlıdır. Örnek olay: yazılım güncellemeleri. Telefonunuzda görünen bu "güvenlik" yamaları sıkıcı ve acil değilmiş gibi görünebilir, ancak bunlar cihazınızı kötü amaçlı yazılımlardan ve diğer ciddi sorunlardan koruyabilir. Onları ertelemeyin. Uygulamalarınızın da güncellendiğinden emin olun, çünkü bunlar genellikle sizi güvende tutan benzer hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içerir.

İşin en uç noktasında, yüklediğiniz uygulamalara ve ince ayarlara dikkat edin. Yarım yamalak bir uygulama mağazası kullanarak ücretli uygulamaları korsanlaştırmaya çalışıyorsanız, kötü zaman geçireceksiniz. Sadece yapmayın: 3 dolarlık tasarruf, kötü amaçlı yazılım alma riskine kesinlikle değmez. Telefonunuzda resmi App Store veya Google Play mağazasına bağlı kalın.

Aynı zamanda, bu mağazalardaki sahte uygulamalara karşı dikkatli olun. Bunlar genellikle herkesin kullandığı popüler hizmetleri taklit etmek için tasarlanmış reklam yazılımıyla dolu uygulamalar veya size hiç kaydolmadığınız hizmetler için fatura kesen zararsız yardımcı programlar biçimindeki premium SMS dolandırıcılıklarıdır. Ne indirdiğinize yakından bakın, yorumları okuyun ve uygulamanın resmi sürümü olduğundan emin olun. Yeterince yakından bakmadığınız için kötü amaçlı yazılımların telefonunuzu tehlikeye atmasını istemezsiniz.