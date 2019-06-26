Son Dakika Haberleri: AkınRobotics 10. yıl kutlamaları
Son Dakika Güncel Haber

AkınRobotics 10. yıl kutlamaları

1 saat önce

Yerli robotik firması AkınRobotics 10. yılını düzenlenen törenle kutladı.

AkınRobotics 10. yıl kutlamaları, System.String[]
Yerli robotik firması AkınRobotics 10. yılını düzenlenen törenle kutladı.
Türkiye'nin ilk robot fabrikası AkınRobotics'te düzenlenen törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ve çok sayıda davetli katıldı.
Akınsoft ve AkınRobotics Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, burada yaptığı konuşmada, 2009 yılında Robotik Teknolojiler konusunda Ar-Ge çalışmalarıyla yola çıktıklarını söyledi.
İlk çalışmaları Akınsoft'ta kurdukları laboratuvarlarda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Akın, şunları söyledi:
"1995'te belirlemiş olduğumuz 2015 yılı vizyonumuzu gerçekleştirerek, Türkiye'nin ilk ve hatta birçok özelliği ile de dünyanın ilk insansı robot fabrikası unvanını AkınRobotics olarak aldık. Amacımız; insanlığa ve bilime hizmet etmek. İnsanların yaptığı monoton, iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edecek işleri robotlara yükleyerek, insanların daha nitelikli iş sahalarında çalışmalarını sağlamak. Bu bağlamda tarım, endüstri ve hizmet sektörü gibi farklı alanlara yönelik Akıncı, Ada, Arat, PNCR ve Robot kol başta olmak üzere 100'ün üzerinde robot ürettik. Gelecek nesillere ışık olması adına, eğitime destek kapsamında belirli günlerde fabrikamızda düzenlediğimiz teknik gezilerde, ülkemizin dört köşesinden gelen akademisyen, öğrenci ve teknoloji sever 20 bin üzeri kişiyi ağırladık."
Tören firma çalışanlarının 2023'e mesaj içeren mektuplarını kapsüle atması ve bir anahtarı Vali Toprak'a teslim etmesiyle devam etti.
"Teknoloji Yemini"nin okunması ve anı defterinin imzalanmasının ardından tören sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:01 Kaynak: AA
Konya, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel hakem Fernanda Colombo'ya Türkiye'den evlilik teklifi! Opr. Dr. Kemal Bayazıt 89 yaşında hayatını kaybetti Türkiye, Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı'nın iadesini istedi AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 17:19:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AkınRobotics 10. yıl kutlamaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]