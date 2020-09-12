Akıntıya kapılan 4 gençten Serkan öldü - Son Dakika

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, akıntıya kapılan 4 genç, cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Gençlerden Serkan Akçelik (25) yaşamını yitirdi.

Kocaali'ye tatil için gelen 4 genç, Kocaali Alandere Sahilinde denize girdi. Cankurtaranların dalgalara karşı uyarılarına aldırış etmeyen 4 kişi, denize girdi. Bir süre sonra 4 kişi de akıntıya kapıldı. Durumu fark eden cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gençlerden Serkan Akçelik kurtarılamadı.Diğer kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.