Akıntıya kapılan baba boğuldu, oğlu kurtarıldı
16 dakika önce
Batman'ın Beşiri ilçesinde serinlemek için girdikleri çayda akıntıya kapılan baba boğuldu, oğlu kurtarıldı.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:43 Kaynak: AA
'ın Beşiri
ilçesinde serinlemek için girdikleri çayda akıntıya kapılan baba boğuldu, oğlu kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kumgeçit Köyü'nde Hüseyin Yalçın
ve oğlu Harun Yalçın
, serinlemek için Yanarsu Çayı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan baba ve oğul, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen AFAD
ekiplerince sudan çıkarıldı.
Beşiri Devlet Hastanesine kaldırılan baba Yalçın müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba Yalçın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Harun Yalçın'ın tedavisi ise sürüyor.
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