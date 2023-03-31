AK Parti'den İYİ Parti'ye taziye ziyareti! İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İYİ Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu - Son Dakika
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AK Parti'den İYİ Parti'ye taziye ziyareti! İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İYİ Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu

31.03.2023 14:16

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, silahlı saldırıya uğrayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Kabaktepe, "Bugün İYİ Parti'mize İstanbul'da gerçekleştirilen bu terör saldırısı, hain saldırı hakikaten en derin bir şekilde hepimizi üzdü. Hiçbir gerekçe, soru işareti, ünlem işareti, virgül işareti, noktalı virgül koymadan bu tip hain saldırıları gerçekleştiren, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere karşı durmaya devam edeceğiz" dedi.

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.

"HAİN SALDIRI EN DERİN BİR ŞEKİLDE HEPİMİZİ ÜZDÜ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, silahlı saldırı düzenlenen İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kabaktepe, şunları söyledi; "Hakikaten çok müessif bir hadise. Şiddetli bir şekilde kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Amasız ve fakatsız, bu ve benzeri terör hadiselerinin, şiddet hadiselerinin karşısında durmaya devam etmemiz lazım, devam edeceğiz. Bugün İYİ Parti'mize İstanbul'da gerçekleştirilen bu terör saldırısı, hain saldırı hakikaten en derin bir şekilde hepimizi üzdü. Üzüldük kelimesi ile ifade etmek yetersiz kalıyor.

"SAYIN GENEL BAŞKAN MERAL HANIM DA YUKARIYDAYDI"

Hem demokrasimize hem birliğimize, hem kardeşliğimize, demokrasi hayatımızın varlığının göstergesi olan partilerimize bu ve benzeri saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bunu kınamanın ötesinde; bunu hem davranışlarımızla hem sözlerimizle kınamaya devam edeceğiz. Sayın Genel Başkan Meral Hanım da yukarıdaydı, geçmiş olsun dileklerimi ilettim.

"UMARIM SALDIRGANLAR EN KISA SÜREDE YAKALANIR"

Tüm İYİ Parti camiasına, milletimize geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa sürede, bu hain saldırıyı gerçekleştirenler, yakalanır. Çünkü ülkemizde ve Türkiye'de gerek insanımıza yönelen, gerek kurumlarımıza yönelen, gerek siyasilerimize yönelen veya partilerimize yönelen bu tür şiddet olaylarının karşısında hep beraber bir sıradağ gibi en ufak bir esneme yapmadan durmayı başarmamız lazım. Biz her zaman, hep beraber, hep birlikte 85 milyon olarak hiçbir gerekçe, soru işareti, ünlem işareti, virgül işareti, noktalı virgül koymadan bu tip hain saldırıları gerçekleştiren, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere karşı durmaya devam edeceğiz, devam etmeliyiz diyorum."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (1)
  • Emiroğlu: Olur mu ya meral teyze siz yaptırmışsınız diyor yatacak yerleri yok algınızda boğulun inşallah Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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