Aksaray'da 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Aksaray'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AKSARAY'da saat 04.01'de Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aksaray'da 4.4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

AKSARAY'da saat 04.01'de Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) verilerine göre, saat 04.01'de Aksaray'da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.67 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü kent merkezi olarak belirlendi. Depremin hasara yol açıp açmadığı henüz belirlenemedi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üsssünü Akçakent olarak kaydetti. Kandilli Rasathanesi, depremin derinliği 5 kilometre olarak duyurdu.


112 Acil, Aksaray, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 04:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aksaray'da 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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