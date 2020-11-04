Aksaray'da "En İyi Narkotik Polisi Annem" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Aksaray'da "En İyi Narkotik Polisi Annem" projesinin tanıtımı yapıldı.

Bir kafede düzenlenen programa Vali Hamza Aydoğdu, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile kentteki muhtarların eşleri katıldı.

Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, aile kavramının Türk milletini ayakta tutan en büyük direk olduğunu söyledi.

Aile kavramının bir arada bir bütün olarak tutulması gerektiğini anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bugün bizim parçalarımız, canımız olan çocuklarımızı korumak için buradayız. Anne demek 'hisseden' demek. İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla yapılan bu çalışma Emniyet Genel Müdürümüzün koordinesinde Aksaray'daki emniyet mensuplarımız ve jandarmayla birlikte yaptığımız en değerli ve anlamlı çalışmalardan birisi. Bugün Türk ailesi üzerinde çok ciddi oyunlar oynanıyor. Bizi hiçbir şekilde yıkamadılar ama aile kavramını ortadan kaldırırlarsa toplumu bir arada tutmamız mümkün değildir. Sevgili anneler, size gerçekten ihtiyacımız var. Bizim kapımız da gönlümüz de her konuda sizlere açık. Bizim birbirimize samimi olmamız gerekiyor. Bu konuda hiçbir şekilde ayrım yapmaksızın bütün gençlerimizi korumak ve muhafaza etmek için canla başla çalışmamız gerekiyor. Yaptığımız bu proje inşallah Aksaray'da bir model olup bütün Türkiye'ye yayılacak."