Aksaray'da trafik jandarması yolcu taşıyan araçları denetliyor - Son Dakika
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Aksaray'da trafik jandarması yolcu taşıyan araçları denetliyor

18.08.2022 15:55
Aksaray'da trafik jandarması yolcu taşıyan araçları denetliyor

Aksaray'da meydana gelebilecek kazaların önlenmesi, can ve mal kayıplarının en aza indirilebilmesi için denetimler yapan trafik jandarması yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimler yaptı.

Aksaray'da meydana gelebilecek kazaların önlenmesi, can ve mal kayıplarının en aza indirilebilmesi için denetimler yapan trafik jandarması yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimler yaptı.

Aksaray'da yaşanan kazaların en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla birçok alanda denetim faaliyetleri yürüten İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarma ekipleri özellikle yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerinde sıkı denetimler yapıyor. İlçe, belde ve köy yollarında, organize sanayi bölgesindeki yol güzergahlarında görev alan trafik jandarma ekipleri yolcu taşımacılığı yapan araçları tek tek durduruyor. Denetimler esnasında sigorta, fenni muayene, takograf, hız, çalışma ve dinlenme süresi kontrolünden geçirilen araç ve sürücülere araç kullanım süresi ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirme yapılıyor. Denetimlerde araç içerisinde bulunan çocuklara da boyama kitabı hediye eden trafik jandarmaları, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da trafik jandarması yolcu taşıyan araçları denetliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da trafik jandarması yolcu taşıyan araçları denetliyor - Son Dakika
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