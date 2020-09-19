Aksaray'da "sokakta satranç var" etkinliği - Son Dakika

Aksaray'da "sokakta satranç var" etkinliği düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonunca toplumda farkındalık oluşturmak adına 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen "sokakta satranç var" etkinliğine Vali Hamza Aydoğdu katıldı.

Çocuk, genç ve tecrübeli satrançseverlerle bir araya gelen Aydoğdu, kendisini müsabakaya davet eden 8 yaşındaki Saim Altınkaya ile satranç oynadı.

Aydoğdu, program sonrasında gazetecilere, bu gibi etkinliklerin kentlerde artırılması gerektiğini söyledi.

Genç nesillerin daha çok düşünmeye, analiz etmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Aydoğdu, "Çok güzel bir program oldu. Arkadaşlarımız çok iyiler. Bizler de eşlik ettik. Bildiklerimizi paylaştık. Güzel zaman geçirdik." diye konuştu.

Program Vali Aydoğdu'nun katılımcılara madalya takmasının ardından sona erdi.