Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk yaralandı.
Nurcan U. idaresindeki 68 ADA 798 plakalı otomobil, Ereğlikapı Mahallesi'nde yola çıkan 3 yaşındaki çocuğa çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Trafik Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?