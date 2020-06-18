Akşehir'de okullar LGS için hazırlanıyor - Son Dakika

Akşehir Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü, LGS'ye girecek öğrenciler için üretilen tek kullanımlık maskelerin ve sınavın yapılacağı okullar için imal edilen dezenfektan makinelerinin dağıtımına başladı.

Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mesleki Eğitim Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede salgın sürecinde ilk defa yapılacak LGS için uygulanan tedbirler kapsamında, öğrencilere dağıtılacak 2 bin 150 maske, Mesleki Eğitim Merkezi Tekstil ve El Sanatları Atölyesinde üretildi.

LGS ve YKS öncesinde üretilen pedal kumandalı, elektrikli motor sistemli, sensör ilave edilebilen, içten 5 litre depolu, kapalı tip kilitli kapaklı 37 elektrikli dezenfektan makinesi de bu hafta 12 ortaokula teslim edildi. Hazır olan diğer makinelerin de 11 okula daha teslimatı sınav öncesinde gerçekleştirilecek.

Mesleki Eğitim Merkezi'nde kurulan ve aylık 35 bin üretim kapasitesine sahip atölyede günde yaklaşık bin 400 maske üretiliyor.