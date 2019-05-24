Son Dakika Haberleri: Akseki Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Akseki Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

8 saat önce

Akseki Belediye Meclisi 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri ile Akseki İlçesi Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti üyelerinin yeniden belirlenmesi için olağanüstü toplandı.

Akseki Belediye Meclisi olağanüstü toplandı, System.String[]
Akseki Belediye Meclisi 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri ile Akseki İlçesi Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti üyelerinin yeniden belirlenmesi için olağanüstü toplandı.

Belediye Başkanı İbrahim Özkan başkanlığında meclis toplantı salonunda yapılan toplantıda 4081 sayılı Çiftçi Malları Murakabe Heyeti ve Çiftçi Malları Koruma Meclis seçimi yapıldı. Murakabe heyetine Mustafa Altıntaş, Dursun Yüksel, Mesut Özkaynak, Ramazan Önal ve Salih Çelik; Çiftçi Malları Koruma Meclisine ise Mehmet Uyar, Hasan işler, Hüseyin öztaş, İsmail özkan ve Mesut Özdemir seçildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:29 Kaynak: İHA
İbrahim Özkan, Akseki, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyadaki En Zehirli Akrep Aydın'ın Nazilli İlçesinde Görüntülendi! TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 02:01:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akseki Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]