Akseki Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
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Akseki Belediye Meclisi 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri ile Akseki İlçesi Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti üyelerinin yeniden belirlenmesi için olağanüstü toplandı.
Akseki
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:29 Kaynak: İHA
Belediye Meclisi 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri ile Akseki İlçesi Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti üyelerinin yeniden belirlenmesi için olağanüstü toplandı.
Belediye Başkanı İbrahim Özkan
başkanlığında meclis toplantı salonunda yapılan toplantıda 4081 sayılı Çiftçi Malları Murakabe Heyeti ve Çiftçi Malları Koruma Meclis seçimi yapıldı. Murakabe heyetine Mustafa Altıntaş
, Dursun Yüksel, Mesut Özkaynak, Ramazan Önal ve Salih Çelik; Çiftçi Malları Koruma Meclisine ise Mehmet Uyar
, Hasan işler, Hüseyin öztaş, İsmail özkan ve Mesut Özdemir
seçildi. - ANTALYA
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