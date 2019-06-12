Akşemseddin dualarla İstanbul'a uğurlandı
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Çorum'un İskilip ilçesinde İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin'in İstanbul'a dualarla uğurlandı.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:48 Kaynak: İHA
'un İskilip
ilçesinde İstanbul
'un fethinin 566. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet Han
'ın hocası Akşemseddin
'in İstanbul'a dualarla uğurlandı.
15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki yürüyüş ile başlayan programda Akşemseddin'in veda konuşması, İskilip halkıyla vedalaşması atına binerek fetih hazırlıkları için İstanbul' a doğru yola çıkması temsili olarak canlandırıldı.
Akşemseddin Anadolu Lisesi
tarafından düzenlenen ve vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği programa İskilip Kaymakam Vekili Oğuzhan Ocak, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Suakıtıcı ve protokol üyeleri katıldı.
Mehter gösterisi ve duanın ardından Akşemseddin İstanbul'a uğurlandı. - ÇORUM
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