AKUT hem hayat kurtarıyor hem eğitimlere devam ediyor

AKUT, Arama Kurtarma Derneği tarafından bölgedeki ekiplere yönelik düzenlenen Navigasyon Eğitimi tamamlandı.AKUT Trabzon ekibi ev sahipliğinde Düzköy ilçesi Doğankaya Mahallesinde gerçekleştirilen eğitimde, doğada harita, pusula, GPS ve çeşitli navigasyon programları ile koordinat bulma, hedefe ulaşma gibi çalışmalar gerçekleştirildi. AKUT Trabzon ekibinin yanı sıra AKUT Giresun ekibinin de katıldığı eğitim iki gün sürdü. İlk gün teorik olarak çalışmalarını sürdüren ekipler, ikinci gün saha uygulaması yaptı. Araklı 'da 40 gönüllümüzle 14 vatandaşımızı tahliye ettik"Geçtiğimiz ay Araklı ilçesinde meydana gelen sel olayında 40 gönüllü ekiple 10 vatandaşı tahliye ettiklerini kaydeden AKUT Trabzon ekip lideri Köksal Ofluoğlu, bölgenin meteorolojik ve afet anlamında yoğun günler geçirdiğini ifade ederek, "Araklı ilçemizde meydana gelen sel olayında 6 gün boyunca 40 gönüllümüzle arama kurtarma çalışmalarına katıldık. 14 vatandaşımızın kurtarılıp sağlıklı koşullara tahliyesini gerçekleştirdik. Ayrıca hayatını kaybeden vatadaşlarımızın naaşlarını bulmak için diğer ekiplerimizle birlikte dere arama çalışmalarına katıldık. Kayıplarımız için çok üzgünüz. AKUT ekipleri olarak her zaman afetlere müdahale anlamında kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Bu hafta için de yine meteorolojinin turuncu alarmı söz konusuydu. Çok şükür herhangi bir vaka yaşamadan bu durumu atlattık" dedi."Kendimizi her zaman hazır tutuyoruz"AKUT ekipleri olarak her şartta eğitimlere devam ettiklerini de belirten Köksal Ofluoğlu, "Bu hafta sonu da eğitmenlerimizin nezaretinde Navigasyon eğitimimizi gerçekleştirdik. AKUT Trabzon ve AKUT Giresun ekiplerimizin katılımıyla gerçekleşen eğitimimiz oldukça verimli geçti. Doğada bulunduğunuz yeri bilme, koordinat verebilme ya da verilen noktaya ulaşabilme adına bilimsel metotları ve teknolojik ürünleri kullanabilme yetimizi arttıran bir eğitim oldu. Biz AKUT gönüllüleri olarak her zaman hazır olmak adına eğitimlerimize ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu. - TRABZON