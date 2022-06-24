Alanya'da 3 noktada yangın çıkardı, 4'üncü yerde suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da 3 noktada yangın çıkardı, 4'üncü yerde suçüstü yakalandı

24.06.2022 16:55
Alanya'da 3 noktada yangın çıkardı, 4'üncü yerde suçüstü yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, gece yarısı 3 yerde orman yangını çıkaran Halil Yanık (28), 4'üncü noktayı tutuşturmak isterken malzemelerle yakalandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, gece yarısı 3 yerde orman yangını çıkaran Halil Yanık (28), 4'üncü noktayı tutuşturmak isterken malzemelerle yakalandı.

Alanya'da, saat 00.30 sıralarında, orman yangını çıktığını fark eden İlçe Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi'ndeki personel, ilk müdahale ekiplerini yönlendirdi. Kule görevlisi, yangının seyrini gözetlerken, motosikletlinin aynı mevkiden yukarı doğru asfalt yolda hızla gittiğini ve birbirine yakın 3 yerde yangın çıkardığını gördü. Görevliler, ilk müdahale ekiplerini yönlendirip takibe başladı.

Ekipler, Asmaca Kepez Sokak mevkisinde yaklaşık 5 metrekare, Çalıkoluk mevkisinde yaklaşık 5 metrekare, Ardıç Evliya mevkisinde 15 metrekarede çıkan orman yangınlarına müdahale etti. Bir grup, yangınlara müdahale ederken, diğer grup da kule görevlisinin yönlendirmesiyle şüphelinin geçebileceği yerleri düşünerek Asmaca köy muhtarını, mahalle esnafını telefonla arayıp, yolların kesilmesini sağladı.Şüpheli, Dereköy Mahallesi'nde 4'üncü noktada ateş yakarken, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından uzaktan izlemeye alındı. Jandarma ekipleri, şüpheliyi suç aletleriyle yakaladı. Jandarmanın gözaltına aldığı şüphelinin, Halil Yanık olduğu belirlenirken, üzerinde içi dolu av tüfeği, 12 boş kovan, 3 tişört, 1 ip, çıra malzemesi, kişisel bakım ürünleri, 1 kolonya şişesi, 4 çakmak, 8 kutu kibrit, 2 bıçak, 3 adet dolu 12 kalibre kartuş ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin swap örnekleri, muhafazaya alındı. Halil Yanık, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Alanya'da ormanı yakan şüpheli suçüstü yakalandı Alanya'da ormanı yakan şüpheli suçüstü yakalandı Antalya'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı Antalya'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Hisarcık, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da 3 noktada yangın çıkardı, 4'üncü yerde suçüstü yakalandı - Son Dakika

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