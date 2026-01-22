Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
S.D'nin kullandığı 07 SD 647 plakalı otomobil, Kargıcak Mahallesi'nde beton bariyere çarparak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü itfaiye ekibince sıkıştığı araçtan çıkarıldı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika
