Alanya'daki tarihi caminin restorasyonu sürüyor - Son Dakika

Alanya ilçesindeki tarihi Gülevşen Camindeki restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 14. yüzyılda Karamanoğlu Beyliği tarafından inşa edilen Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'ndeki tarihi Gülevşen Camini gün yüzüne çıkarmak için Belediye ve Antalya Valiliği restorasyon projesi hazırladı.

Aslına uygun bir şekilde yeniden ayağa kaldırılması planlan cami için önce çevre kazıları yapılarak zamana yenik düşerek yıkılan ve toprak altında kalan taşlar ortaya çıkarıldı. Çökmek üzere olan bazı duvarlar da yıkılarak taşları tek tek belirlendi ve aslına uygun yeniden inşa edildi.

Caminin ayakta kalan duvarlarında ise temizlik çalışması yapıldı. Mihrap arkasında yer alan destekleyici duvarın da inşası tamamlandı.