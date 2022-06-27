ZONGULDAK - Alaplı'da heyelan nedeniyle bazı yayla yolları ulaşıma kapandı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Alaplı'da heyelan nedeniyle bazı yayla yolları ulaşıma kapandı

27.06.2022 15:05

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde, heyelan nedeniyle bazı yayla yollarında ulaşım sağlanamıyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde, heyelan nedeniyle bazı yayla yollarında ulaşım sağlanamıyor.

Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, AA muhabirine, Bölüklü ve Bacaklı yaylalarına giden yolda heyelan meydana geldiğini ifade etti.

Yayla yolu üzerinde bulunan Gümeli baraj inşaatına yakın bir noktada yaşanan heyelandan dolayı yayla yolunun ulaşıma kapandığını aktaran Saydam, "Ayrıca, Fındıkağılı Mahallesi üzerindeki alternatif yayla yolu da yoğun çamur ve balçıktan dolayı ulaşıma kapanmış durumda. Belediye ekiplerimiz, yolları ulaşıma açma çalışmalarına başladı." dedi.

Bölgede iki gündür devam eden sağanak nedeniyle derenin yükselmesinden dolayı, Erenköy ile Kozdere Mahallesi Küme Evleri arasındaki yeni beton kaplanan yolda da küçük çaplı heyelanlar ve aşınmalar meydana geldiğini aktaran Saydam, şunları kaydetti:

"Hava şartları müsait olduğunda, belirgin noktalarında altı oyulan betonarme yola istinat duvarı yapılacak. Şu anda sağanak orta şiddetli olarak etkisini sürdürüyor. Belediye olarak teyakkuz halindeyiz. Küçük çaplı olumsuzluklara anında müdahale edip, günlük yaşamın aksamasını önlemeye çalışıyoruz. Mahalleler ile belde merkezi arasındaki yolları açık tutmaya çalışıyoruz."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Alaplı'da heyelan nedeniyle bazı yayla yolları ulaşıma kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ZONGULDAK - Alaplı'da heyelan nedeniyle bazı yayla yolları ulaşıma kapandı - Son Dakika
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