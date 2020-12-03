Alaşehir'de hırsızlık şüphelisi, uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi genç, uyuşturucu ile yakalandı.

Ahmet Işık Caddesi'nde E.Ş'ye (31) ait motosiklet, direksiyon kilidi kırılarak çalındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.K'yi (18) Atatürk Bulvarı'nda motosikletle yakaladı.

Üst aramasında ise bir miktar esrar, 4 uyuşturucu hap ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K, işlemleri için emniyete götürüldü. Motosiklet, sahibine teslim edildi.