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Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Bolat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Bolat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2021 13:57
Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Bolat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Ömer Bolat, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Ömer Bolat, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ile dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bolat, oylamada "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Prof. Dr. Ömer Bolat, "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin ayın hilal halini, Galata Kulesi'ni ve Çamlıca Camisi'ni bir arada fotoğrafladığı kareye oy vererek, "İstanbul gibi dünyanın başkenti olan bir şehirde özellikle Çamlıca Camimizin üzerinde İslam'ın sembolü olan hilalle, Galata Kulesi'nin görkemli buluşması olan fotoğraf, harikulade bir kare olmuş." değerlendirmesini yaptı.

"Haber" dalında Muhammed Said'in çektiği, Esed rejiminin sivillere saldırısı sonucu bir kız çocuğunun yaralı fotoğrafını seçen Bolat, " Suriye'de 10 yıldır devam eden iç savaşta sivilleri acımasızca katleden Suriye rejiminin kendi halkına gösterdiği insanlık dışı bir muamelesini, oradaki vahşeti, zulmü yansıttığı için bu fotoğrafı dünyanın da dikkatini çekmesi niyetiyle beğendim." dedi.

Bolat, "spor" dalında da Ali Atmacı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli okçu Mete Gazoz'un sevincini karelediği fotoğrafı beğenerek, şunları kaydetti:

"Geçen ağustos ayında 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milletimizi sevindiren ve tarihteki okçuluk becerimizi ve okçuluğa olan sevgimizi gösteren bir sporda dünyanın en iyisi olarak, altın madalya başarısını gösterdiği için Mete Gazoz'a oy verdim. Tarihi bir başarıydı. Ülkemizi, halkımızı gururlandırdı ve tarihi ata sporumuzun yeniden canlanmasına da bu nedenle vesile oldu."

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Bolat, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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Galata Kulesi, Ömer Bolat, İslam, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Bolat, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Bolat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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