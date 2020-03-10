Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi - Son Dakika

Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

45 dakika önce

Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini veren Demokrasi ve Atılım Partisi, Kurucular Kurulu ilk toplantısını yaptı. Ali Babacan, oy birliği ile Genel Başkan seçildi.

Ali Babacan'ın 3 aydır ertelediği ve isminin "Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)" olması beklenen yeni partisi dün resmen kuruldu. Demokrasi ve Atılım Partisi, Kurucular Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ali Babacan oy birliği ile Genel Başkan seçildi.

KURUCULAR KURULU LİSTESİNDE 90 İSİM BULUNUYOR

Partinin kurucular kurulunda eski AK Parti'li bakanlar Sadullah Ergin, Selma Aliye Kavaf ve Nihat Ergün ile eski AK Parti milletvekilleri, MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye karşı adaylık yarışına katılan Ramiz Ongun, Babacan'ın bakanlığı dönemindeki Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ekibinin de yer aldığı 90 isim bulunuyor.

TBMM'DE TEMSİL EDİLEN 11. PARTİ OLACAK

AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu listede yer aldığından Babacan'ın partisi TBMM'de temsil edilen 11. parti olacak.

Genel başkan seçilen Babacan ve ekibinin 11 Mart 2020 günü saat 12.00'de Anıtkabir'e ziyaret yapacağı kaydedildi.

Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi
Ali Babacan'ın yeni partisi DEVA'nın oy oranıyla ilgili çarpıcı tahmin: Yüzde 4 oy alabilir

Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu

Kuruluş işlemleri tamamlanan Ali Babacan'ın partisinden ilk açıklama geldi

Ali Babacan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü AK Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize'de gıyabi cenaze namazı kılınacak İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor

Son Dakika Haberleri
22:57 Adrasan'da kaçak yapıların yıkımı başladı
22:56 TRABZON Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildi
22:55 Giresun'da örtü yangını
22:55 Koronavirüsü nedeniyle Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısı kapatıldı
22:52 Katar ve Tunus'ta koronavirüs vakaları artıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 22:59:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]