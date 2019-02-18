Ali Ece ile Maç Masası - 2. Sezon 10. Bölüm | Premier Lig'e Ali Ece Damgası
1 saat önce
Erkut Öztürk ile Premer Lig Raporu'na katılan Doğa Ürundül, taktikleri konuştu.
Erkut Öztürk ile Premer Lig Raporu'na katılan Doğa Ürundül, taktikleri konuştu. Emre Zabunoğlu, Ali Ece
hakkında merak edilenleri anlattı ve takım, ligde & kupada rakipleriyle karşılaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:53 Kaynak: Youtube
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