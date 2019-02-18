Son Dakika Haberleri: Ali Ece ile Maç Masası - 2. Sezon 10. Bölüm | Premier Lig'e Ali Ece Damgası

Ali Ece ile Maç Masası - 2. Sezon 10. Bölüm | Premier Lig'e Ali Ece Damgası

1 saat önce

Erkut Öztürk ile Premer Lig Raporu'na katılan Doğa Ürundül, taktikleri konuştu.

Erkut Öztürk ile Premer Lig Raporu'na katılan Doğa Ürundül, taktikleri konuştu. Emre Zabunoğlu, Ali Ece hakkında merak edilenleri anlattı ve takım, ligde & kupada rakipleriyle karşılaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:53 Kaynak: Youtube

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