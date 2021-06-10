Aliağaspor FK Lige 3 Puanla Başladı - Son Dakika

Sarı siyahlılara 3 puanı getiren golleri 22 ve 78.dakikalarda Mehmet Çağrı Alpaslan, 90+2'de Osman Atalay Demirtaş attı. Ev sahibinin tek golünü 61.dakikada Kubilay Baktır kaydetti. Lige galibiyetle başlayan Aliağaspor FK tempolu oyunuyla göz doldurdu.

Yeşilyurt Futbol Sahasında oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Aliağaspor FK, ilk yarıda oyun kontrolünü eline alarak kanat organizasyonlarıyla etkili oldu. 22.dakikada ceza alanı içine açılan ortada fırsatçılığını konuşturan Mehmet Çağrı Alpaslan, Aliağaspor FK'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda beraberlik golü için ataklarını sıklaştıran ev sahibi İzmirspor, aradığı golü 61.dakikada Kubilay Baktır'ın ayağından buldu.

78.dakikada Yusuf Kılıç'ın sağ kanattan yaptığı ortaya çok iyi yükselen Mehmet Çağrı Alpaslan, yaptığı kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının 2.golünü kaydetti. (1-2)

90+2'de kontra atağa çıkan Aliağaspor FK'da Osman Atalay Demirtaş kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciden de sıyrıldıktan sonra topu filelere gönderdi. (1-3)

Maçta başka gol olmayınca Aliağaspor FK, sahadan 3 puanı 3 golle alarak deplasmandan galibiyetle ayrıldı.