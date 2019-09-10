Son Dakika Haberleri: Alibaba kurucusu Jack Ma emekli oluyor
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Alibaba kurucusu Jack Ma emekli oluyor

1 saat önce

Dünyaca ünlü Çinli iş insanı Jack Ma, kucusu olduğu Alibaba Group Başkanlık görevini bırakarak emekli oluyor.

Alibaba kurucusu Jack Ma emekli oluyor, System.String[]

Dünyaca ünlü Çinli iş insanı Jack Ma, kucusu olduğu Alibaba Group Başkanlık görevini bırakarak emekli oluyor. Bugünden itibaren Alibaba Group'un başkanlık koltuğuna şirketin CEO'su Daniel Zhang oturacak.

Jack Ma, Alibaba, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:05 
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