Alibaba kurucusu Jack Ma emekli oluyor
1 saat önce
Dünyaca ünlü Çinli iş insanı Jack Ma, kucusu olduğu Alibaba Group Başkanlık görevini bırakarak emekli oluyor.
Dünyaca ünlü Çinli iş insanı Jack Ma, kucusu olduğu Alibaba Group Başkanlık görevini bırakarak emekli oluyor. Bugünden itibaren Alibaba Group'un başkanlık koltuğuna şirketin CEO'su Daniel Zhang oturacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:05
Müfit can saçıntı'nın kalp krizi geçiren babası, kurtarılamadı Alibaba Group Başkanı Jack Ma, görevini bırakıyor 700 lira sermayeyle başladı şimdi yurt dışına nevresim gönderiyor Ronaldo'dan tarihe geçen 200 milyon euroluk anlaşma!