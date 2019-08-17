Son Dakika Haberleri: Alican Özaltun Aliağaspor'da
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Alican Özaltun Aliağaspor'da

1 saat önce

Transfer çalışmalarını sürdüren Aliağaspor, defans bölgesinde forma giyen Alican Özaltun'u renklerine bağladı.

Alican Özaltun Aliağaspor'da, System.String[]
Transfer çalışmalarını sürdüren Aliağaspor, defans bölgesinde forma giyen Alican Özaltun'u renklerine bağladı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyonluğu hedefleyen Aliağaspor, transferde bombaları arka arka patlatıyor. Ligin en iyi kadrosunu kurmayı planlayan ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar Mardin Büyükşehir Başak Spor'dan 28 yaşındaki defans oyuncusu Alican Özaltun ile anlaştı.

Buca Belediye'nin alt yapısında futbola başlayan Alican Özaltun kariyeri boyunca Çanakkale Dardanel Spor, Darıca Gençlerbirliği, Muğlaspor gibi takımların formasını giydi. Stoper mevkiinde oynayan Alican Özaltun, sol ve sağ bek mevkilerinde de oynayabiliyor.

Alican Özaltun'u kadrolarına katmaktan ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden Aliağaspor Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, "Alican Özaltun, sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen takımımızda önemli rol üstlenecektir" dedi.

İzmirli olarak Aliağa'da oynayacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Alican Özaltun ise "Rabbim inşallah sezon sonunda şampiyon olmayı nasip ederek. Hem kulübüm hem de benim için hayırlı olsun" diye konuştu. - İZMİR
Mardin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:25 Kaynak: İHA
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