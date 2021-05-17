Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı - Son Dakika

Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı

17.05.2021 10:31
Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı, System.String[]

Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, West Bromwich ile mücadele etti. Karşılaşmayı, maçın son saniyelerinde kullanılan köşe vuruşunda rakip ceza sahasına gelen kaleci Alisson'un attığı gol ile kazanan Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Ancak bu gol, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamamak için Chelsea'nin Devler Ligi'ne gitmesini bekleyen Beşiktaşlıları ise yıktı.

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, West Bromwich Albion'ı 90+5'inci dakikada attığı golle 2-1 mağlup etmeyi başardı ve Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü.

KALECİ HAYAT VERDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı, West Bromwich'ten Robson-Kanu'nun 15 ve Liverpool'dan Salah'ın 33. dakikada kaydettiği gollerle 1-1 sonuçlandı. Liverpool'un 90+5'inci dakikada kullandığı köşe vuruşu için rakip ceza sahasına gelen kaleci Alisson, yaptığı kafa vuruşuyla takımının sahadan galip ayrılmasını sağladı.

UMUDUMUZ CHELSEA'NIN İLK 4'TE BİTİRMESİ

Chelsea ligi ilk 4'te bitirirse, Beşiktaş doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Chelsea ligi ilk 4'te bitiremezse ve Şampiyonlar Ligi kupasını Manchester City kazanırsa Beşiktaş yine doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak takım olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN BÜYÜK ADIM

Bu sonuçla puanını 63 yapan ve 5. sırada kalan Liverpool, sezonun bitimine 2 hafta kala ilk 4'te yer alarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını sürdürmüş oldu. Ligde 66 puanla 3. sırada yer alan Leicester City ve 64 puanlı 4. sıradaki Chelsea'nin maçı öncesinde kritik bir galibiyet elde eden Liverpool, iki rakibinin birbiriyle oynayacağı maçtan önce kazanarak avantaj sağlamış oldu.

Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı

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Son Dakika Spor Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı - Son Dakika Spor


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