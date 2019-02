Alman Cumhurbaşkanı ile Konser Sohbeti

FAZIL Say, 'Die Glocke' adlı Bremen Konser Salonu'nda dün akşam düzenlenen yardım amaçlı geleneksel Federal Cumhurbaşkanlığı Konseri'nde sahne aldı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ve eşi ElkeBüdenbender'in de izlediği konserde Say, şef Steven Sloane yönetiminde BremenFilarmoni Orkestrası eşliğinde Wolfgang Amadeus Mozart , Leonard Bernstein ve George Gershwin'in eserlerini seslendirdi. Steinmeier, konser sonrası Fazıl Say ile sohbet etti. Federal Cumhurbaşkanlığı Konseri 1988 yılından bu yana her yıl başka bir eyalette veriliyor.