Son Dakika Haberleri: Alman Cumhurbaşkanı ile Konser Sohbeti

Alman Cumhurbaşkanı ile Konser Sohbeti

45 dakika önce

FAZIL Say, 'Die Glocke' adlı Bremen Konser Salonu'nda dün akşam düzenlenen yardım amaçlı geleneksel Federal Cumhurbaşkanlığı Konseri'nde sahne aldı.

Alman Cumhurbaşkanı ile Konser Sohbeti, System.String[]
FAZIL Say, 'Die Glocke' adlı Bremen Konser Salonu'nda dün akşam düzenlenen yardım amaçlı geleneksel Federal Cumhurbaşkanlığı Konseri'nde sahne aldı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ve eşi Elke

Büdenbender'in de izlediği konserde Say, şef Steven Sloane yönetiminde Bremen

Filarmoni Orkestrası eşliğinde Wolfgang Amadeus Mozart, Leonard Bernstein ve George Gershwin'in eserlerini seslendirdi. Steinmeier, konser sonrası Fazıl Say ile sohbet etti. Federal Cumhurbaşkanlığı Konseri 1988 yılından bu yana her yıl başka bir eyalette veriliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:20 

Fazıl Say, Cumhurbaşkanı, Güncel
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