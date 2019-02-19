Alman Cumhurbaşkanı ile Konser Sohbeti
45 dakika önce
FAZIL Say, 'Die Glocke' adlı Bremen Konser Salonu'nda dün akşam düzenlenen yardım amaçlı geleneksel Federal Cumhurbaşkanlığı Konseri'nde sahne aldı.
FAZIL Say, 'Die Glocke' adlı Bremen Konser Salonu'nda dün akşam düzenlenen yardım amaçlı geleneksel Federal Cumhurbaşkanlığı Konseri'nde sahne aldı. Almanya Cumhurbaşkanı
Frank- Walter Steinmeier
ve eşi Elke
Büdenbender'in de izlediği konserde Say, şef Steven Sloane yönetiminde Bremen
Filarmoni Orkestrası eşliğinde Wolfgang Amadeus Mozart
, Leonard Bernstein ve George Gershwin'in eserlerini seslendirdi. Steinmeier, konser sonrası Fazıl Say
ile sohbet etti. Federal Cumhurbaşkanlığı Konseri 1988 yılından bu yana her yıl başka bir eyalette veriliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:20
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