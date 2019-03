Almanların Yüzde 63'ü Hükümetin Yıkılmasını Kötü Bulmuyor

ALMANYA'da Emnid Araştırma şirketinin yaptığı ankete göre 14 Mart 2018'de göreve başlayan CDU/CSU ile SPD koalisyon hükümeti, halktan düşük not aldı. Ankete katılanların yüzde 43'ü hükümete bir üzerinden 4 veya 5 notu verirken, hükümetin çalışmalarını en kötü not olan 6 ile değerlendirenlerin oranı ise yüzde 9 çıktı. Hükümetin çalışmalarını en iyi not olan 1 ile değerlendirenlerin oranı ise sadece yüzde 7'de kaldı. Ankete katılanların yüzde 63'ü ise hükümetin dağılmasını olumsuz olarak görmediğini söyledi. Emnid Araştırma Şirketi'nin Yöneticisi Torsten Schneider Haase "Çıkan sonuçlara göre büyük koalisyona yönelik değerlendirmeler oldukça olumsuz" dedi.EN BAŞARILI İSİM MERKELAnkete katılanlara, Başkan Angela Merkel ve kabine üyeleri arasında en başarılı ismin kim olduğu da soruldu. Başbakan Merkel'ı başarılı bulanların oranı yüzde 54. Merkel bu oranla en başarılı siyasetçi oldu. İkinci sırayı CDU'lu Ekonomi Bakanı Peter Altmaier aldı. Altmaeir'i başarılı bulanların oranı yüzde 47. SPD'li Dışişleri Bakanı Heiko Maas yüzde 47 ile kabinenin en başarılı üçüncü ismi. Ankette çıkan en başarısız isimler ise sırayla CDU'lu Federal Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, CSU'lu Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, CDU'lu Eğitim Bakanı Anja Karliczek, CSU'lu Kalkınma Bakanı Gerd Müller ile aynı partiden İçişleri Bakanı Horst Seehofer oldu.