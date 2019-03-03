Almanların Yüzde 63'ü Hükümetin Yıkılmasını Kötü Bulmuyor

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Son 17 Yılda Vatandaşa Toplam 289 Milyar Lira Yardım Yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Belediyelerde 7 Gün 24 Saat Usulüne Geçeceğiz

Ankara ve İlçelerinde Kim Önde? Son Ankette Belli Oldu