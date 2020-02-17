Almanya'da camilere saldırı planlayan 12 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da camilere saldırı planlayan 12 kişi tutuklandı - Son Dakika

Almanya'da camilere saldırı planlayan 12 kişi tutuklandı

6 saat önce

Almanya'da camilere saldırı hazırlığında olduğu gerekçisiyle gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.

Almanya'da camilere saldırı planlayan 12 kişi tutuklandı, System.String[]

Almanya'da camilere saldırı hazırlığında olduğu gerekçisiyle gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.

Almanya'da camilere saldırı hazırlığındaki 12 kişi polis tarafından düzenlenen baskında gözaltına alındı. Almanya Federal Savcılığı, Alman çete üyeleri hakkında devlet ve sosyal düzeni bozma suçlamasıyla tutuklama kararı çıkardı. Aşırı sağcı oldukları belirlenen şahısların internet üzerinden örgütlendikleri ve çeşitli saldırılarla Almanya'da iç karşılığa yol açmaya çalıştıkları kaydedildi. Baskında yapılan aramalarda çeşitli silahlar ile propaganda materyalleri ve Hitler'in "Kavgam" kitabının ele geçirildiği belirtildi.

Şahısların 2019 eylül ayında bir araya geldikleri ve Almanya'da iç savaş benzeri ortam oluşturmak amacıyla, bazı politikacılara, Müslümanlara, camilere ve mültecilere saldırı planladıkları ortaya çıktı. Şahıslardan bazılarının, terör oluşumuna maddi destek verdiklerini itiraf ettikleri açıklandı.

Cuma günü Alman polisi, Baden-Württemberg, Bavyera, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde kendilerini 'Der harte Kern' olarak tanımlayan örgüt üyelerine karşı yaptığı baskınlarda örgüt mensubu 12 kişiyi gözaltına almıştı.

Almanya'da 2 binin üzerinde cami ve mescit bulunuyor. 2019 yılında yüze yakın camiye ırkçı saldırı düzenlenmiş, 2020 yılında ise 11 camiye bomba ihbarı yapılarak Müslümanlar rahatsız edilmişti.

(Mahmut Tosun - Mehmet Koca/İHA)

Almanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
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