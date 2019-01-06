Son Dakika Haberleri: Almanya'da da Sarı Yelekliler Potansiyeli Var"

Almanya'da da Sarı Yelekliler Potansiyeli Var"

31 dakika önce

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, ülkede Fransa'daki gibi sarı yelekliler potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

Almanya'da da Sarı Yelekliler Potansiyeli Var
Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, ülkede Fransa'daki gibi sarı yelekliler potansiyelinin bulunduğunu söyledi.


Scholz, Bild gazetesine verdiği röportajda, Fransa'da düşük ücretlere ve hayat pahalılığına karşı gösteriler yapan sarı yeleklilerin hatırlatılması üzerine, bu tür gelişmeleri ciddiye almak gerektiğini ifade etti.

Artan kiraların ve hayat pahalılığın Almanya'daki insanları da endişelendirdiğini vurgulayan Scholz, "Birçok kişi evden çıkarıldığında haklı olarak, yaşadığı semtte uygun fiyata kalacak yer bulamayacağından korkuyor. Almanya'da da hafife alınmaması gereken sarı yelekliler potansiyeli var." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, hayat pahalılığına ilişkin kaygıların, toplumun orta sınıfında da bulunduğunu belirtti.


Alman devletinin beklenilenden daha az vergi aldığı güzel yılların artık bittiğine dikkati çeken Scholz, "2018 için bir kez daha vergi fazlası gösterebileceğiz. Ancak 'yağlı yıllar' bitti. Bundan sonra öngörülmeyen ek gelirler beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa'daki sarı yeleklilerin eylemleri

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.


Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden, ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:28 Kaynak: AA

Olaf Scholz, Fransa, Almanya, Güncel
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