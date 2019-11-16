Son Dakika Haberleri: Almanya'da eş cinsellerin kan vermesini kolaylaştıracak kanun tasarısı teklif edildi
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Almanya'da eş cinsellerin kan vermesini kolaylaştıracak kanun tasarısı teklif edildi

6 saat önce

Almanya meclisinde muhalefet kanadında yer alan Hür Demokratik Parti (FDP) ülkede eş cinsel ve cinsiyet değiştiren (transseksüel) kişilerin kan vermesini kısıtlayan yasanın "ayrımcılık" olduğunu belirterek bu uygulamanın değişmesi için kanun teklifinde bulundu

Almanya'da eş cinsellerin kan vermesini kolaylaştıracak kanun tasarısı teklif edildi, System.String[]

Almanya meclisinde muhalefet kanadında yer alan Hür Demokratik Parti (FDP) ülkede eş cinsel ve cinsiyet değiştiren (transseksüel) kişilerin kan vermesini kısıtlayan yasanın "ayrımcılık" olduğunu belirterek bu uygulamanın değişmesi için kanun teklifinde bulundu.


Almanya'da Kasım 2017 tarihine kadar eş cinsel ve cinsiyet değiştiren vatandaşların "yüksek enfeksiyon, HIV ve hepatit C gibi hastalıkların riskini taşıdığı gerekçesiyle" kan vermesi yasaktı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:18 
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