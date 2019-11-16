Almanya'da eş cinsellerin kan vermesini kolaylaştıracak kanun tasarısı teklif edildi

Almanya meclisinde muhalefet kanadında yer alan Hür Demokratik Parti (FDP) ülkede eş cinsel ve cinsiyet değiştiren (transseksüel) kişilerin kan vermesini kısıtlayan yasanın "ayrımcılık" olduğunu belirterek bu uygulamanın değişmesi için kanun teklifinde bulundu.



Almanya'da Kasım 2017 tarihine kadar eş cinsel ve cinsiyet değiştiren vatandaşların "yüksek enfeksiyon, HIV ve hepatit C gibi hastalıkların riskini taşıdığı gerekçesiyle" kan vermesi yasaktı.