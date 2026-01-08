Almanya'da Gaz Patlaması: 3 Ölü - Son Dakika
Almanya'da Gaz Patlaması: 3 Ölü

08.01.2026 17:30
Almanya'da bir evde meydana gelen gaz patlamasında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da Baden-Württemberg eyaletinin Albstadt kenti yakınlarında bir evde meydana gelen patlamada 1'i çocuk 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) Reutlingen polisine dayandırdığı haberde, Tailfingen kasabasındaki bir evde sabah saatlerinde gaz patlaması meydana geldiği belirtildi.

Haberde, patlama sonucu evin yıkıldığı, yapılan aramaların ardından enkazdan aynı aileden 30 ve 33 yaşlarında iki kişi ile 6 yaşındaki bir çocuğun cesedinin çıkarıldığı ifade edildi.

Patlama sonucu çevredeki birçok evin de ağır hasar gördüğü bildirilen haberde, bu evlerin tahliye edildiği ve olaydan etkilenenlerin psikolojik destek aldığı kaydedildi.

Haberde, olay yeri çevresinin geniş çaplı kapatıldığı, patlama sebebine ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

