Son Dakika Haberleri: Almanya'da Sekiz Havaalanında Uçuşlar Durdu

Almanya'da Sekiz Havaalanında Uçuşlar Durdu

15 dakika önce

GÜVENLİK görevlilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde olumlu sonuç çıkmayınca sendika salı günü Bremen, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Dresden, München, Leipzig/Halle ve Erfurt havaalanlarında uyarı grevi yaptı.

Almanya'da Sekiz Havaalanında Uçuşlar Durdu, System.String[]
GÜVENLİK görevlilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde olumlu sonuç çıkmayınca sendika salı günü Bremen, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Dresden, München, Leipzig/Halle ve Erfurt havaalanlarında uyarı grevi yaptı. Gece yarısı başlayan iş bırakma eylemi nedeniyle 220 bin yolcunun olumsuz etkilendiği belirtildi. Bremen, Hamburg, Hannover ve ülkenin en büyük havaalanı olan Frankfurt'ta uyarı grevi neredeyse tam gün sürecek.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Hamburg'da 178 uçuşun 109'u iptal edildi. Böylece 20 bin yolcu uçamadı. Ayrıca 91 uçağın inişine de izin verilmedi. Hannover'de ise sayı tam olarak açıklanmazken, tüm uçuşların üçte biri bir gün önceden iptal edildi. Bremen'de ise 58 uçuşun 27'si gerçekleşemedi. Almanya'nın en büyük havaalanı olan Frankfurt'ta ise bin 200 uçuşun 570'i uyarı grevi nedeniyle iptal edilmek durumunda kalındı. Frankfurt'ta yaklaşık 5 bin güvenlik görevlisi yolcu ve kargo kontrolü yapıyor. Frankfrut'ta uyarı grevinin akşam saat 20.00 gibi son bulması bekleniyor.

23 OCAK'TA GÖRÜŞÜLECEK

Şimdiye kadar yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar bir sonuç alamamıştı. Sendika, Almanya genelinde geçerli olmak üzere 20 Euro saat ücreti talep ederken, işveren temsilcileri talebi yüksek bulmuştu. İşveren sendikaya yüzde 6.4 oranında artış önerisi yapmıştı. Taraflar 23 Ocak'ta bir daha masaya oturacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:34 

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